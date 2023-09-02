Співак Дмитро Монатик, який довгий час провів за кордоном і вирішив через довгі місяці повернутись, здивував новими кадрами в Інстаграм. Справа в тому, що артист цього року відвів із дружиною дітей у перший клас, тож поділився рідкісним сімейним фото.

«Навчання для життя… світлого та доброго життя… Усіх із Днем знань! Діти, гарного вам навчального року, наскільки це можливо у наших реаліях. Батьки, сил та терпіння. Вчителі, дякуємо Вам за сміливість та спрагу створювати наше яскраве майбутнє! Дякуємо ЗСУ за те, що більшість шкіл відчинили свої двері і діти пішли до школи офлайн!» – написав Монатик під кадрами.

Багато українців не оцінили посаду Монатика, не знаючи про те, що він повернувся додому і відправив дітей до однієї з українських шкіл:

«Після того, як втік, став гидкий; Гном у спідниці; Школа у рідній Україні?; Ми взагалі в окупації... доводиться ховатися, щоб здобувати українську освіту. Дуже заздрю ​​Вам як мама, що ви можете відвідувати школу...;

А наші діти у метро; Сьогодні теж півночі просиділи в бомбосховищі. Тримаємося; наші навіть не в метро 😢 а будинки деградують 😢 (Запоріжжя); це школа (якщо ви натякаєте на те, що вони за кордоном); Тепер нам усім нелегко. І всі ми буємо в метро та укриттях» - пишуть під постом Монатика.

Раніше Володимир Дантес разом із Дмитром Монатиком заспівали пісню "Дівчинка Оля" українською мовою. Відео з концерту опублікував Монатік у своєму ТікТок, де ділиться всім цікавим.

"Співали разом із Дантесом хіт 2000-х років «Дівчину Олю». Вперше українською. Як вам?", - написав Дмитро Монатик під відео.

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