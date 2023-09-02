Певец Дмитрий Монатик, который долгое время провел за границей и решил спустя долгие месяцы вернуться, удивил новыми кадрами в Инстаграм. Дело в том, что артист в этом году отвел с женой детей в первый класс, поэтому поделился редким семейным фото.

«Обучение для жизни… светлой и хорошей жизни… Всех с Днем знаний! Дети, хорошего вам учебного года, насколько это возможно в наших реалиях. Родители, сил и терпения. Учителя, благодарим Вас за смелость и жажду создавать наше яркое будущее! Спасибо ВСУ за то, что большинство школ открыли свои двери и дети пошли в школу офлайн!» - написал Монатик под кадрами.

Многие украинцы не оценили пост Монатика, не зная о том, что он вернулся домой и отправил детей в одну из украинских школ:

«После того, как сбежал, стал противен; Гном в юбке; Школа в родной Украине?; Мы вообще в оккупации... приходится прятаться, чтобы получать украинское образование. Очень завидую Вам, как мама, что вы можете посещать школу...;

А наши дети в метро; Сегодня тоже пол ночи просидели в бомбоубежище. Держимся; наши даже не в метро 😢 а дома деградируют😢 (Запорожье); это школа ( если вы намекаете на то, что они за границей); Теперь всем нам нелегко. И все мы бываем в метро и в укрытиях» - пишут под постом Монатика.

Ранее Владимир Дантес вместе с Дмитрием Монатиком спели песню "Девочка Оля" на украинском языке. Видео из концерта опубликовал Монатик в своем ТикТок, где делится всем интересным.

"Спели вместе с Дантесом хит 2000-х годов «Девушку Олю». Впервые на украинском. Как вам?", - написал Дмитрий Монатик под видео.

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