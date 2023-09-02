Співачка Оля Полякова, яка активно виступає зараз удома та дає нові концерти, розповіла про те, як раніше комплексувала після одного випадку. Полякова зізналася, що одного разу поставлений діагноз сильно на неї вплинув.

У шкільні роки вона проходила планову медкомісію, де їй зненацька написали у діагнозі "затримка статевого розвитку".

"Причому жодної затримки у мене не було, у мене не було критичних днів у 13 років. А хлопці це прочитали, і просто всі почали мене дражнити. Я дуже закрилася в собі, діти вони дуже жорстокі зараз" - зізналася Полякова.

Оля Полякова також зауважила, їй шкода, що раніше їй ніхто не пояснив: у всіх буває індивідуальний розвиток організму. І її був – одним із варіантів норми. Полякова закликала батьків підтримувати своїх дітей-підлітків і не залишати їх із можливими комплексами наодинці.

Полякова також час від часу розміщує у Instagram фотографії та відеозаписи з благодійних концертів, але не всі її передплатники схвалюють такий контент та висловлюють свою критику, вважаючи його недоречним на даний момент.

У відповідь на ці коментарі Полякова вирішила висловитися в Instagram, де наголосила, що вона живе в Україні, а саме в Києві, і переживає лихоліття разом із сім'єю. Під час обстрілів з боку російських окупантів вона та її діти також шукають укриття, щоб захиститися від небезпечних снарядів.

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