У новому випуску спільного YouTube-шоу "Дорослі дівчата" українська ведуча Маша Єфросиніна порушила тему стосунків своєї подруги, співачки Олі Полякової з чоловіком - Вадимом Буряковським.

Під час обговорення, пов'язаного із зауваженням Полякової про те, що після весілля її чоловік перестав спілкуватися з друзями, оскільки вона відбила його у них, він почав спілкуватися лише з нею. Маша зазначила, що Вадим не виглядає жертвою і навіть зізналася, що відчуває певний страх перед ним.

"Якщо подивитися на Вадика, то він не виглядає як жертва, чесно скажу. Я його навіть трохи боюся іноді", - зізналася Полякова.

Полякова здивувалася такій заяві, стверджуючи, що Вадим є добрячкою. Але Маша поділилася історією, що трапилася на дні народження Олі, коли вони з її чоловіком Тимуром Хромаєвим спробували посперечатися з Вадимом, але той перервав їхню розмову.

Полякова також згадала, що її колишній хлопець був настільки ревнивим, що забороняв їй навіть звертатися до офіціантів у ресторанах. В одному випадку, коли вона випадково підняла очі на офіціанта, щоб щось сказати, він кинув у неї пакет із соком. Оля Полякова усвідомлювала, що така поведінка була не нормальною, але їй було лише 16 років, і вона не знала, як впоратися з такою ситуацією.

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