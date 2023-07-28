В новом выпуске совместного YouTube-шоу "Дорослі дівчата" украинская ведущая Маша Ефросинина подняла тему отношениях своей подруги, певицы Оли Поляковой с мужем - Вадимом Буряковским.

Во время обсуждения, связанного с замечанием Поляковой о том, что после свадьбы ее муж перестал общаться с друзьями, так как она отбила его у них, он стал общаться только с ней. Маша отметила, что Вадим не выглядит как жертва и даже призналась, что чувствует определенный страх перед ним.

"Если посмотреть на Вадика, то он не выглядит как жертва, честно скажу. Я его даже немного боюсь иногда" - призналась Полякова.

Полякова удивилась такому заявлению, утверждая, что Вадим является добряшечкой. Но Маша поделилась историей, случившейся на дне рождения Оли, когда они с ее мужем Тимуром Хромаевым попытались поспорить с Вадимом, но тот прервал их разговор.

Полякова также вспомнила, что ее бывший парень был настолько ревнивым, что запрещал ей даже обращаться к официантам в ресторанах. В одном случае, когда она случайно подняла глаза на официанта, чтобы что-то сказать, он кинул в нее пакет с соком. Оля Полякова осознавала, что такое поведение было не нормальным, но ей было всего лишь 16 лет, и она не знала, как справиться с такой ситуацией.

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