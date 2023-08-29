Так, Оля Полякова на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що в День Незалежності України вона заспівала свою нову пісню «Дякую» та Гімн України в Каннах на мітингу підтримки нашої країни, пише Politeka.net.

Також Оля Полякова подякувала французькому народу та всій Франції за підтримку України та українців, які тимчасово перебувають у Франції.

«Оля, ваш чоловік в ЗСУ чи вже бронь пенсіонера?», - поцікавилась в Полякової одна з користувачок Інстаграм.

Це питання обурило Полякову і вона навіть вирішила відреагувати.

«Яке вам діло до чужого чоловіка, знайдіть собі свого!», - відповіла Полякова.

На захист Полякової також стали інші підписники:

«А Вам тільки би причепитися»,

«Ви хоч зробили малу долю того, що зробила вона?», «Вона захищає так, як кожна жінка своїх дітей і чоловіка!»,

«Відповідь жінки-захисниці»,

«А ваш? Служить чи закордоном?».

Додамо, що незодавно Оля Полякова зіткнулася з хвилею чуток, що вона розлучається зі своїм чоловіком.

«Я не розумію, звідки ці ноги взагалі ростуть. Тому що і моєму Вадику ставили його друзі запитання: "Ви що, розлучилися?". Хтось пустив ці чутки. Я не розлучаюся з Вадиком. Якщо ми й могли якісь стосунки ще з'ясовувати до війни, то зараз ми в такій… Нас війна скріпила», - розповідала Оля Полякова.

Полякова не приховує, що їхні з Вадимом Буряковським стосунки не є ідеальними. Проте відчуття фундаменту, яке їй дав чоловік, допомагає легше впоратися з труднощами.

"Я не можу сказати, що в мене ідеальні стосунки з моїм чоловіком, в нас бувало різне. І зараз нас штормить. Нас дуже сильно з'єднала війна. В нас теж є проблеми. Але відчуття фундаменту – воно з того першого дня зі мною. І саме з цієї причини я ніколи не розлучусь зі своїм чоловіком", - казала Полякова.

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