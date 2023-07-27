Популярна українська співачка Оля Полякова , яка з початку війни повністю українізувала свою творчість та почала виступати з іншою програмою, вирішила відверто розповісти про непрості стосунки. За словами Полякової, її життя не було таким райдужним, як здавалося багатьом українкам.

Полякова згадала, що її колишній хлопець був настільки ревнивим, що забороняв їй навіть звертатися до офіціантів у ресторанах. В одному випадку, коли вона випадково підняла очі на офіціанта, щоб щось сказати, він кинув у неї пакет із соком. Оля Полякова усвідомлювала, що така поведінка була не нормальною, але їй було лише 16 років, і вона не знала, як впоратися з такою ситуацією.

Оля вважає, що якби вона розповіла своїй мамі про те, що відбувається, та пішла б допомогти їй і, можливо, уникнути травми.

"У мене не було орієнтирів. Мені було 16 років. Я розуміла, що це не нормально. Я потім пішла... Після чого мені спалили будинок і розбили голову. Але поки не йшла, мені паперовий пакет летів у голову" - ділиться Полякова .

До цього також Полякова розповіла, що кілька разів намагалися над нею поглумитися і вивозили її за місто для цього. За словами артистки, подібні випадки були не рідкістю. Якось Полякова навіть зуміла переконати одного із нападників привезти її додому, сказавши йому, щоб він уявив, що таке може статися з його власною дочкою.

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