Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны полностью украинизировала свое творчество и начала выступать с другой программой, решила откровенно рассказать о непростых отношениях. По словам Поляковой, ее жизнь не была такой радужной, как казалось многим украинкам.

Полякова вспомнила, что ее бывший парень был настолько ревнивым, что запрещал ей даже обращаться к официантам в ресторанах. В одном случае, когда она случайно подняла глаза на официанта, чтобы что-то сказать, он кинул в нее пакет с соком. Оля Полякова осознавала, что такое поведение было не нормальным, но ей было всего лишь 16 лет, и она не знала, как справиться с такой ситуацией.

Оля считает, что если бы она рассказала своей маме о происходящем, та бы пошла помочь ей и, возможно, избежать травмы.

"У меня не было ориентиров. Мне было 16 лет. Я понимала, что это не нормально. Я потом ушла... После чего мне сожгли дом и разбили голову. Но пока не уходила, мне бумажный пакет в голову летел" - делится Полякова.

До этого также Полякова рассказала, что несколько раз пытались над ней надругаться и вывозили ее за город для этого цели. По словам артистки, подобные случаи были не редкостью. Однажды Полякова даже сумела убедить одного из нападавших привезти ее домой, сказав ему, чтобы он представил, что такое может произойти с его собственной дочерью.

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Напомним, Полякова накинулась на Бейонсе из-за копипаста: "Боже, это же мой...".

Как сообщала Politeka, "Провела три месяца в больнице": Полякова призналась, из-за чего ее избили и подожгли ее квартиру.

Также Politeka писала, что Полякова призналась, как ее увезли в лес и пришлось молить об освобождении: "Помню эту дорогу назад!".