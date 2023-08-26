Тіна Кароль презентувала нову пісню «Одне серцебиття», яку написала американська композитор Дайан Уоррен. Відома композиторка співпрацювала з такими артистами як Вітні Х'юстон, Тіна Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Гага, група Aerosmith.

Цю пісню Тіна Кароль назвала соціальною і більше ніж треком, а «місією».

Багатьом новий трек Тіни Кароль, який вона розмістила на своїй сторінці в Інстаграм, сподобався:

«Тіна і Дайан дуже - дуже дякую за чудову пісню , це самий найліпший подарунок до нашого свята», «Мурахи по кожі і сльози...потужна пісня і виконання», «Браво, Тіно!».

Але декому не сподобалася бачити саме Тіну Кароль.Одна з підписниць також висловила думку, що цю пісню мала б співати Ольга Полякова:

«Цікаво, хто вирішує кому таку пісню виконати? Ну є щось на кшталт запиту від держави? Чи хто перший вдів, того й штани ? Я позитивно відношусь до творчості Тіни, але чомусь в цій ролі бачу Полякову. На мою думку, потужніше виглядало б. Тому цікаво, чи існує такий запит від держави до артистів? Ну так як про знімання серіалів, наприклад. Держава замовник, а там вже чи якась комісія визначатиме чия пісня краща і має право лунати на якісь свята. Чи тут такого нічого не існує. Теж через зв'язки свій свого просуває?».

«Причому тут держава к співпраці Тіни і Даяни? Ваша Кокошнікова навіть до цього не додумалась би»,

«А варіант - захотіла і створила самостійно не розглядається? Якийсь совок - комісія і таке інше, до чого це. Полякова своє пише»,

«А, може, Тіна повинна Поляковій ще дім свій віддати? А ваша рубашка більше пасувала би сусіду – віддайте»,

«Що за дурницю ви верзете? Це що, народна пісня, яку Тіна собі забрала? Може, вона її на вулиці знайшла?! Це труд! Пісня була створена і записана людьми! Інші хай пишуть пісні та виконують, а відкривати роток на чуже - не треба…»,

«Полякову, ви серйозно?»,

«Просто Тіна купила собі авторську пісню, а Полякова ще ні»,

«Цю пісню написали спеціально для Тіни», - спалахнули емоціями в коментарях.

Зазначимо, що композиторка Дайан Уоррен спочатку написала пісню, а потім запропонувала її Тіні Кароль.

«Я написала пісню про країну, якій симпатизую, якою захоплююся, яка вимушено бореться за свою свободу. Про країну, яка не є ворогом, а є розумною, ціннісно-орієнтованою, здатною об'єднувати нації, доводячи, що вона є країною-лідером. Я щиро вірю в перемогу України. Я шукала голос, який може переконливо виконати соціальну пісню на весь світ, і побачила цей масштаб голосу в Тіні Кароль…», - розповідала композиторка.

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