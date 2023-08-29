Оля Полякова не сдержала гневных эмоций, услышав вопрос о ее муже Вадиме Буряковском.

Так, Оля Полякова на своей странице в Инстаграм рассказала, что в День Независимости Украины она спела свою новую песню «Спасибо» и Гимн Украины в Каннах на митинге поддержки нашей страны, пишет Politeka.net.

Также Оля Полякова поблагодарила французский народ и всю Францию ​​за поддержку Украины и украинцев, временно пребывающих во Франции.

«Оля, ваш муж в ВСУ или уж бронь пенсионера?», - поинтересовалась у Поляковой одна из пользовательниц Инстаграм.

Этот вопрос возмутил Полякову, и она даже решила отреагировать.

«Какое вам дело до чужого мужа, найдите себе своего!», – ответила Полякова.

В защиту Поляковой также встали другие подписчики:

«А Вам только бы придраться»,

«Вы хоть сделали малую долю того, что сделала она?»,

«Она защищает так, как каждая женщина своих детей и мужа!»,

«Ответ женщины-защитницы»,

«А ваш? Служит ли за границей?».

Добавим, что недавно Оля Полякова столкнулась с волной слухов, что она разводится со своим мужем.

"Я не понимаю, откуда эти ноги вообще растут. Потому что и моему Вадику задавали его друзья вопрос: "Вы что, развелись?". Кто-то пустил эти слухи. Я не расстаюсь с Вадиком. Если мы могли какие-то отношения еще выяснять до войны, то сейчас мы в такой… Нас война скрепила», - рассказывала Оля Полякова.

Полякова не скрывает, что их с Вадимом Буряковским отношения не идеальны. Однако ощущение фундамента, которое ей дал муж, помогает легче справиться с трудностями.

"Я не могу сказать, что у меня идеальные отношения с моим мужем, у нас бывало разное. И сейчас нас штормит. Нас очень сильно соединила война. У нас тоже есть проблемы. Но ощущение фундамента – оно с того первого дня со мной. И именно по этой причине я никогда не расстанусь со своим мужем", - говорила Полякова.

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Также сообщалось, что Полякова рассказала о проблеме, пришлось обращаться в клинику.

Полякова призналась, почему опасается своего мужа до сих пор.