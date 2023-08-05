Співачка Оля Полякова розповіла про свої проблеми, через які довелося їхати до спеціальної клініки.

Українська співачка Оля Полякова, перебуваючи зараз із дочкою в італійській клініці для оздоровлення, зізналася у пристрасті до алкоголю. Вона розповіла, що протягом півтора року практикувала вживання алкоголю, і це почало негативно впливати на її самопочуття та зовнішній вигляд.

Для зміни ситуації співачка провела 8 днів на жорсткій детокс-дієті і повністю відмовилася від алкоголю, віддаючи перевагу лікувальній воді. Крім того, вона використовувала масажі та соляні ванни, щоб посилити процес оздоровлення свого тіла. Вона впевнена, що ці заходи допомогли їй значно покращити свій стан та зовнішній вигляд.

До речі, зізнатися у проблемах Полякова вирішила після того, як українці масово засміяли її за сильний фотошоп знімків у купальнику разом із дочкою.

Полякова також додала:

«8 днів жорсткої, але дуже смачної та корисної дієти, тільки вода, що має лікувальний ефект, масажі, ванни з магнію та солі, зробили свою справу, Фотошоп не потрібен!» - заявила Полякова, зізнавшись, що заради гарної постаті харчувалася лише водою.

Також раніше Полякова раніше згадала рідкісний факт себе:

"У мене колись був дуже поганий зір. І я зробила лазерну корекцію, але тільки на одне око. Тому що мені сказали, що з віком очі навпаки стають з короткозорості на далекозорість і що це короткозоре око - воно стане нормальним" - ділиться Полякова.

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