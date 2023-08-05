Певица Оля Полякова рассказала о своих проблемах, из-за которых пришлось ехать в специальную клинику.

Украинская певица Оля Полякова, находясь сейчас с дочерью в итальянской клинике для оздоровления, призналась в пристрастии к алкоголю. Она рассказала, что в течение полутора лет практиковала употребление алкоголя, и это начало оказывать негативное влияние на ее самочувствие и внешний вид.

Для изменения ситуации певица провела 8 дней на жесткой детокс-диете и полностью отказалась от алкоголя, предпочитая лечебную воду. Кроме того, она использовала массажи и соляные ванны, чтобы усилить процесс оздоровления своего тела. Она уверена, что эти меры помогли ей значительно улучшить свое состояние и внешний вид.

К слову, признаться в проблемах Полякова решила после того, как украинцы массово засмеяли ее за сильный фотошоп снимков в купальнике вместе с дочерью.

Полякова также добавила:

«8 дней жесткой но очень вкусной и полезной диеты, только вода, имеющая лечебный эффект, массажи, ванны из магния и соли, сделали свое дело, Фотошоп не нужен!» - заявила Полякова, признавшись, что ради красивой фигуры питалась только водой.

Также ранее Полякова ранее упомянула редкий факт о себе:

"У меня когда-то был очень плохое зрение. И я сделала лазерную коррекцию, но только на один глаз. Потому что мне сказали, что с возрастом глаза наоборот становятся с близорукости на дальнозоркость и что этот близорукий глаз - оно станет нормальным" - делится Полякова.

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