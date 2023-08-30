Продюсер Олі Полякової підкреслив, що цу дуже дорогий бізнес і він дійсно потребує дуже багато грошей. За його словами, приблизний бюджет існування двох років проекту – 300, 500 тисяч доларів.

За ці два роки, каже продюсер Олі Полякової, можна зрозуміти, чи буде проект успішним.

«В цю суму входить оплата людей, які працюють з артистом. Від прямої команди до людей, яких ми запрошуємо – стілісти, візажисти, фотографи, просування, кліпмейкери, дизайнери.

Це дуже дорогий бізнес і він дійсно потребує дуже багато грошей», - зазначив Михайло Ясинський в розмові зі Славою Дьоміним.

Продюсер підкреслив, що бувають випадки, коли вже на середені цього шляху можна вже почати ці гроші повертати.

«Не заробляти, а принаймі повертати, але це дуже рідко відбувається», - пояснив продюсер Олі Полякової.

Михайло Ясинський також розповів, що зараз у артистів також є можливість заявити про себе, сподобатись слухачам з першої ж пісні. Але, щоб закріпити цей успіх знову ж таки знадобляться фінанси.

«Щоб цей успіх закріпити, ти маєш вже зробити наступну пісню, зняти кліп, просувати його, стилісти-візажисти», - пояснив Михайло Ясинський.

Продюсер Олі Полякової наголошує, що розвивати свій успіх без грошей «буде дуже складно».

Ясинський також зазначив, що співак Макс Барських окупився вже давно і до початку повномасштабної війни він заробляв мільйонів доларів на рік.

«У Макса Барських гонорар 50 тисяч доларів. 10 разів по 50 і це 500 тисяч. І це просто якийсь космос», — зазначив Ясинський.

Його компанія співпрацює з Барських уже тривалий час.

Коментуючи ефір, деякі українці зазначили, що витрачати такі великі гроші на пісні недоцільно:

«Це жесть, на що витрачають гроші. Якісь пісні. Це жахливо»,

«Якось все про гроші».

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