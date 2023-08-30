Продюсер Оли Поляковой подчеркнул, что это очень дорогой бизнес и он действительно нуждается в очень больших деньгах. По его словам, примерный бюджет существования двух лет проекта – 300, 500 тысяч долларов.

За эти два года, говорит продюсер Оли Поляковой, можно понять, будет ли проект успешным.

«В эту сумму входит оплата людей, работающих с артистом. От прямой команды до людей, которых мы приглашаем – стилисты, визажисты, фотографы, продвижение, клипмейкеры, дизайнеры.

Это очень дорогой бизнес и он действительно нуждается в очень больших деньгах», - отметил Михаил Ясинский в разговоре со Славой Деминым.

Продюсер подчеркнул, что бывают случаи, когда уже к середине этого пути можно начать эти деньги возвращать.

«Не зарабатывать, а хотя бы возвращать, но это очень редко происходит», - объяснил продюсер Оли Поляковой.

Михаил Ясинский также рассказал, что сейчас у артистов есть возможность заявить о себе, понравиться слушателям с первой же песни. Но чтобы закрепить этот успех опять же понадобятся финансы.

«Чтобы этот успех закрепить, ты уже должен сделать следующую песню, снять клип, продвигать его, стилисты-визажисты», - объяснил Михаил Ясинский.

Продюсер Оли Поляковой отмечает, что развивать свой успех без денег «будет очень сложно».

Ясинский также отметил, что певец Макс Барских окупился уже давно, и до начала полномасштабной войны он зарабатывал миллионы долларов в год.

«У Макса Барских гонорар 50 тысяч долларов. 10 раз по 50 и это 500 тысяч. И это просто какой-то космос», - отметил Ясинский.

Его компания сотрудничает с Барскими уже долгое время.

Комментируя эфир, некоторые украинцы отметили, что тратить такие большие деньги на песни нецелесообразно:

«Это жесть, на что тратят деньги. Какие-то песни. Это ужасно",

«Как-то все о деньгах».

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Также сообщалось, что Полякова рассказала о проблеме, пришлось обращаться в клинику.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова призналась, почему опасается своего мужа до сих пор.