Певица Оля Полякова, которая активно выступает сейчас дома и дает новые концерты, рассказала о том, как ранее комплексовала после одного случая. Полякова призналась, что однажды поставленный диагноз сильно на нее повлиял.

В школьные годы она проходила плановую медкомиссию, где ей неожиданно написали в диагнозе "задержка полового развития".

"Причем никакой задержки у меня не было, у меня не было критических дней в 13 лет. А ребята это прочли, и просто все начали меня дразнить. Я очень закрылась в себе, дети они очень-очень жестокие сейчас" - призналась Полякова.

Оля Полякова также подметила, ей жаль, что ранее ей никто не объяснил: у всех бывает индивидуальное развитие организма. И ее был - одним из вариантов нормы. Полякова призвала родителей поддерживать своих детей-подростков и не оставлять их с возможными комплексами наедине.

Полякова также время от времени размещает в Instagram фотографии и видеозаписи с благотворительных концертов, но не все ее подписчики одобряют такой контент и высказывают свою критику, считая его неуместным на данный момент.

В ответ на эти комментарии Полякова решила высказаться в Instagram, где подчеркнула, что она живет в Украине, а именно в Киеве, и переживает тяжелое время вместе с семьей. Во время обстрелов со стороны российских оккупантов, она и ее дети также ищут укрытие, чтобы защититься от опасных снарядов.

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Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова призналась, почему опасается своего мужа до сих пор.