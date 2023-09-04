Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка має гектар землі під Києвом, на якому стоїть її розкішний особняк, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу в сторіс артистка провела невелику екскурсію своїм садом, похвалившись урожаєм яблук.

Як видно у сторіс, спочатку Тіна Кароль пробирається густими хащами яблуневих дерев із гарними соковитими плодами. Потім доходить до свого улюбленого і зриває ще не зовсім стигле яблуко, проте зізнається, що саме такі й любить.

Потім Тіна Кароль ходить у дворі свого розкішного особняка, весело і зі смаком поїдаючи яблуко, щойно зірване з дерева.

"Я садова фея", - каже Тіна Кароль у сторіс, продовжуючи жувати фрукт.

Варто зазначити, що співачка раніше вже показувала в деталях свій шикарний будинок, а також хапалася великою територією із садом, виноградником та грядками. Крім того, на території будинку висаджено багато кущів троянд різних сортів та забарвлень.

Як раніше зізналася Тіна Кароль, вона любить поїдати врожай прямо з грядки, і це не тільки про яблука, а й про виноград, малину, полуницю. При цьому артистка не займається вирощуванням грядок самостійно, принаймні до війни цим займалися її працівники, а вона лише допомагала та керувала процесом.

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