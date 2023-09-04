Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка має гектар землі під Києвом, на якому стоїть її розкішний особняк, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу в сторіс артистка провела невелику екскурсію своїм садом, похвалившись урожаєм яблук.

Тіна Кароль, скріншот: Instagram

Як видно у сторіс, спочатку Тіна Кароль пробирається густими хащами яблуневих дерев із гарними соковитими плодами. Потім доходить до свого улюбленого і зриває ще не зовсім стигле яблуко, проте зізнається, що саме такі й любить.

Тіна Кароль, скріншот: Instagram

Потім Тіна Кароль ходить у дворі свого розкішного особняка, весело і зі смаком поїдаючи яблуко, щойно зірване з дерева.

"Я садова фея", - каже Тіна Кароль у сторіс, продовжуючи жувати фрукт.

Тіна Кароль, скріншот: Instagram

Варто зазначити, що співачка раніше вже показувала в деталях свій шикарний будинок, а також хапалася великою територією із садом, виноградником та грядками. Крім того, на території будинку висаджено багато кущів троянд різних сортів та забарвлень.

Тіна Кароль, особняк, скріншот: YouTube

Тіна Кароль, особняк, скріншот: YouTube

Як раніше зізналася Тіна Кароль, вона любить поїдати врожай прямо з грядки, і це не тільки про яблука, а й про виноград, малину, полуницю. При цьому артистка не займається вирощуванням грядок самостійно, принаймні до війни цим займалися її працівники, а вона лише допомагала та керувала процесом.

Тіна Кароль, особняк, скріншот: YouTube

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