Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков закликав українців подивитися фільм "20 днів у Маріуполі".

"Це боляче, але кожен має подивитися цей фільм. Сходіть на це кіно. Прошу. Вчора вийшов з кінотеатру близько 11 вечора. Їхав в машині мовчки. Без радіо. Приїхав додому поговорив з родиною максимум 5 хвилин цього разу. Не міг говорити більше. Потім ліг на ліжко і ще хвилин 40 лежав з вимкнутим світлом та розплющеними очима. І мовчав. Це найскладніше, що я дивився в своєму житті", — зізнається Андрій Бєдняков.

Бєдняков розповів, що багато разів бачив короткі відео з Маріуполя, багато спілкувався з людьми, які змогли виїхати, але до такого він не був готовий.

"Бачити як знищують твоє рідне місто-боляче. Бачити емоції людей під час облоги - боляче. Бачити загиблих дітей і сльози батьків - неймовірно боляче. Лікарі … величезна повага і любов. Мені хотілося обійняти кожного. Просто потиснути руку. Військові. Молоді хлопці, які прикривали, виводили. Дякую! Пожежники … Дякую", — наголосив Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков додав, що після перегляду стрічки "20 днів у Маріуполі" він зайвий раз зрозумів, що всі його проблеми зараз, вся ця "втома" — це ніщо. Тому він закликав українців працювати на нашу перемогу, підтримувати одне одного та донатити, бо таке, як в Маріуполі, може бути всюди.

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