В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков призвал украинцев посмотреть фильм "20 дней в Мариуполе".

"Это больно, но каждый должен посмотреть этот фильм. Сходите на это кино. Прошу. Вчера вышел из кинотеатра около 11 вечера. Ехал в машине молча. Без радио. Приехал домой побеседовал с семьей максимум 5 минут на этот раз. Не мог говорить больше. Потом лег на кровать и еще минут 40 лежал с выключенным светом и открытыми глазами. И молчал. Это самое сложное, что я смотрел в своей жизни", - признается Андрей Бедняков.

Бедняков рассказал, что много раз видел короткие видео из Мариуполя, много общался с людьми, которые смогли уехать, но к такому он не был готов.

"Видеть как уничтожают твой родной город - больно. Видеть эмоции людей во время осады - больно. Видеть погибших детей и слезы родителей - невероятно больно. Врачи... огромное уважение и любовь. Мне хотелось обнять каждого. Просто пожать руку. Военные. которые прикрывали, выводили… Спасибо… Пожарники… Спасибо", — подчеркнул Андрей Бедняков.

Андрей Бедняков добавил, что после просмотра фильма "20 дней в Мариуполе" он лишний раз понял, что все его проблемы сейчас, вся эта "усталость" - это ничто. Поэтому он призвал украинцев работать на нашу победу, поддерживать друг друга и донатить, потому что такое, как в Мариуполе, может быть повсюду.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.