Телеведучий Андрій Бедняков висловив свої емоції на адресу Романа Білика, вокаліста російського гурту "Звірі", який нещодавно відвідав Донбас з метою розваги для російських окупантів, хоча ще нещодавно заявляв, що підтримує Україну у боротьбі проти вторгнення.
Відомий ведучий програми "Орел і Решка" згадав їхні минулі дружні стосунки та спільні погляди на питання миру та війни.
У своїх публікаціях у Instagram Stories Бідняков поділився знімком із Романом і згадав, як вони обговорювали ситуацію у Маріуполі та разом аналізували події. Але сьогодні Білик виступає на боці знищення українців.
"Ми ж могли поговорити довго про Маріуполь. Про місто, яке зрівняли із землею ті, для яких ти зі своїм балалайщиком співав пісні. Що з вами там роблять?! Загадка! Ти, Ромо, обоср*ся! Живи з цим!" – висловився на емоціях Бідняків.
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Також за словами телеведучого, Донецьк для нього – це не його рідне місто, але воно часто там бувало з близькими та друзями, вони їздили туди з Маріуполя.
"Я пам'ятаю, як ми з пацанами збирали гроші, щоб поїхати у вихідні на Золоте кільце і поїсти в Макдональдсі. Я пам'ятаю, як у "Мегаспорті" купували кросівки чи бутси, щоб пограти у футбол у Маріуполі. Я пам'ятаю троянди, я пам'ятаю людей у Донецьку. Тому, Донецьк, чекаю на зустріч з тобою", - сказав Андрій Бедняков раніше.
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