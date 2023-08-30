В своих публикациях в Instagram Stories Бедняков поделился снимком с Романом и вспомнил, как они обсуждали ситуацию в Мариуполе и вместе анализировали события.

Телеведущий Андрей Бедняков выразил свои эмоции в адрес Романа Билыка, вокалиста российской группы "Звери", который недавно посетил Донбасс с целью развлечения для российских оккупантов, хотя еще недавно заявлял, что поддерживает Украину в борьбе против вторжения.

Известный ведущий программы "Орёл и Решка" вспомнил их прошлые дружеские отношения и общие взгляды на вопросы мира и войны.

В своих публикациях в Instagram Stories Бедняков поделился снимком с Романом и вспомнил, как они обсуждали ситуацию в Мариуполе и вместе анализировали события. Но сегодня Билык выступает на стороне уничтожения украинцев.

"Мы же могли поговорить долго о Мариуполе. О городе, который сравняли с землей те, для которых ты со своим балалайщиком пел песни. Что с вами там делают?! Загадка! Ты, Рома, обоср*ся! Живи с этим!" - высказался на эмоциях Бедняков.

Также по словам телеведущего, Донецк для него – это не его родной город, но он часто там бывал с близкими и друзьями, они ездили туда из Мариуполя.

"Я помню, как мы с пацанами собирали деньги, чтобы поехать на выходных на Золотое кольцо и поесть в Макдональдсе. Я помню, как в "Мегаспорте" покупали кроссовки или бутсы, чтобы поиграть в футбол в Мариуполе. Я помню розы, я помню людей в Донецке. Поэтому, Донецк, жду встречи с тобой", - сказал Андрей Бедняков ранее.

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