Популярная украинская певица Тина Кароль, которая имеет гектар земли под Киевом, на котором стоит ее роскошный особняк, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз в сторис артистка провела небольшую экскурсию по своему саду, похваставшись урожаем яблок.

Как видно в сторис, сначала Тина Кароль пробирается густыми зарослями яблочных деревьев с красивыми сочными плодами. Затем доходит до своего любимого и срывает еще не совсем спелое яблоко, однако признается, что именно такие и любит.

Затем Тина Кароль прогуливается во дворе своего роскошного особняка, весело и со вкусом поедая только что сорванное с дерева яблоко.

"Я садовая фея", - говорит Тина Кароль в сторис, продолжая жевать фрукт.

Стоит отметить, что певица ранее уже показывала в деталях свой шикарный дом, а также хваталась большой территорией с садом, виноградником и грядками. Кроме того, на территории дома высажены много кустов роз разных сортов и расцветок.

Как ранее призналась Тина Кароль, она любит поедать урожай прямо с грядки, и это не только о яблоках, но и про виноград, малину, клубнику. При этом артистка не занимается выращиванием грядок самостоятельно, по крайней мере до войны этим занимались ее работники, а она только помогала и управляла процессом.

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