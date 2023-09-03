Актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова, Ганна Саліванчук вирішила поділитися кадрами з останньої сім'ї, проте отримала змішані відгуки. Саліванчук вирішила вкотре наголосити на фігурі, обравши силуетну сукню з декольте.

Нещодавно Саліванчук заявила, що багато хто з нас не готовий прощатися з літом і розпочинати осінь з обуренням, що часто супроводжується відчуттям безсилля та похмурими настроями. Цього разу Саліванчук вирішила розбавити осінній настрій новим постом.

«Це відео має бути тут» – написала Саліванчук під постом.

У мережі почали ділитися думками:

«Дуже переграла з емоціями! Вульгарності занадто! Сукня хороша і ви хороше!; Чому?; Тому що Аня себе любить :); як вибач*качка; Звик бачити сукню в горошок; Дуже пластична. Треба йти на "танці із зірками"; Дуже красива жінка; найгарячіша актриса)); це все зайві демонстрації якісь» – пишуть під відео Саліванчук.

За словами Ганни Саліванчук, вона не знає, як справлялася, якби довелося проживати війну одній, без таких енергійних дітей, які заряджають позитивом. Завдяки дітям вона продовжує йти вперед і прагне розвиватися далі.

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