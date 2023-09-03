Актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, Анна Саливанчук решила поделиться кадрами из последней сїемки, однако получила смешанные отзывы. Саливанчук решила в очередной раз сделать акцент на фигуре, выбрав силуэтное платье с декольте.

Не так давно Саливанчук заявила, что многие из нас не готовы прощаться с летом и начинать осень с негодованием, что часто сопровождается ощущением бессилия и мрачными настроениями. В этот раз Саливанчук решила разбавить осеннее настроение новым постом.

«Это видео должно быть здесь» - написала Саливанчук под постом.

В сети принялись делиться мнениями:

«Очень переиграла с эмоциями! Пошлости слишком! Платье хорошее и вы хорошее!; Почему?; Потому что Аня себя любит:); как прости*утка; Привык видеть платье в горошек; Очень пластичная. Надо идти на "танце со звездами"; Очень красивая женщина; самая горячая актриса)); это все лишние демонстрации какие-то» - пишут под видео Саливанчук.

По словам Анны Саливанчук, она не знает, как бы справлялась, если бы пришлось проживать войну одной, без таких энергичных и заряжающих позитивом ее детей. Благодаря детям, она продолжает идти вперед и стремится развиваться далее.

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