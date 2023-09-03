Дружина українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова вирішила розповісти про проблеми сина, з якими зіткнулася раніше. За словами Репяхової, вона дуже переживала, отримавши діагноз від одного з лікарів під час огляду.

«Напевно, я божевільна мати. Коли сестра їхала з України до Ізраїлю, вона забрала із собою диск із МРТ Миші. Щоб ще й у Ізраїлі професор розшифрувала його. Нам усі лікарі в Україні сказали, що це МРТ здорової дитини. І лише в одній клініці лікарка сказала, що все дуже погано.

Що Мишко не говоритиме, якщо не лікувати це ліками. Що в мене була інфекція, ковід та у Михайла родова травма. Я, звичайно, їй не вірила. Але! Безмежно щаслива, що мала можливість показати МРТ ще й в Ізраїлі», - ділиться Репяхова.

Раніше Репяхова цього разу поділилася з її українками, що кілька років тому вони з Віктором Франковичем зіштовхнулися із серйозними розбіжностями. Репяхова розповіла про це, відповідаючи на запитання однієї зі своїх фанаток, що вона запам'ятала під час свого перебування в Черкасах.

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