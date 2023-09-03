Супруга украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, решила рассказать о проблемах сына, с которыми столкнулась ранее. По словам Репяховой, она сильно переживала, получив диагноз от одного из врачей при осмотре.

«Наверное, я сумасшедшая мать. Когда сестра ехала из Украины в Израиль, она забрала с собой диск с МРТ Миши. Для того, чтоб еще и в Израиле профессор расшифровала его. Нам все врачи в Украине сказали, что это МРТ здорового ребенка. И только в одной клинике врач сказала, что все очень плохо.

Что Миша не будет говорить, если не лечить это лекарствами. Что у меня была инфекция, ковид и у Миши родовая травма. Я конечно ей не верила. Но! Безгранично счастлива, что имела возможность показать МРТ еще и в Израиле» - делится Репяхова.

Ранее Репяхова в этот раз поделилась с ее украинками, что несколько лет назад они с Виктором Франковичем столкнулись с серьезными разногласиями. Репяхова рассказала об этом, отвечая на вопрос одной из своих фанаток о том, что она запомнила во время своего пребывания в Черкассах.

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