Популярна українська телеведуча та незмінна ведуча новин "ТСН" Алла Мазур, яка тривалий час боролася з онкологією та перемогла хворобу, продовжує вести новини у програмі "ТСН. Тиждень".

У новому випуску до студії Алли Мазур прийшов український захисник, розвідник Тарас Остапчук, який займається дронами. Власне, одну з таких "машинок" військовий і взяв із собою на ефір.

Як розповів розробник цього дрону Тарас Остапчук, ця машинка абсолютно беззвучна і може дуже близько підкрадатись до ворога. При цьому такий невеликий дрон може перевозити близько 45 кілограмів вантажу, вибухівки. Також подібні дрони використовують для евакуації поранених з поля бою та підвезення БК.

Прямо в ефірі ведуча Алла Мазур на мить сама стала оператором дрона - вона взяла в руки пульт керування і почала керувати машиною, демонструючи, як легко вона пересувається.

"Я трошки повчилася вже. Двома пальцями беремо, так, я його так трошки розвертаю і посилаю туди далі. Дуже легко йде, тому потрібно ось так акуратно. Ось, вийшла у мене ця історія. Слухайте, я вже можу бути оператором дрона. Ще трішки навчуся і буде з мене боєць", - прокоментувала Алла Мазур свої дії при керуванні дроном.

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