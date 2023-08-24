Телеведущая и звезда «1+1» Алла Мазур обратилась к украинцам со щемящим обращением и показала место, где однажды соберутся тысячи человек, чтобы отпраздновать Победу.

Алла Мазур в День Независимости Украины призналась, что хочется обнять каждого, кому болит за Украину.

«Кто защищает нас под шквальным огнем, и кто спасает наших защитников, кто лечит, кто учит наших детей, кто строит и восстанавливает. Кто не дает разворовать страну во время войны. И это не только правоохранители, а просто активные люди. Потому что наша Независимость – это наше ежедневное сражение и наш ежедневный труд», - отметила Алла Мазур в своем видеообращении.

Видео Алла Мазур записала на Майдане Незалежности в Киеве.

"Где мы не раз побеждали. И я уже представляю, как однажды мы соберемся здесь все вместе, с нашим небесным воинством и отпразднуем нашу величайшую Победу», - призналась Алла Мазур.

Реагируя на видеозапись Аллы Мазур, украинцы поздравляют телеведущую и друг друга с Днем Независимости, желают Победы:

«Поздравляю, горжусь своей несгибаемой! Мирного неба»,

«Обнимаю всех родненьких»,

«Искренне поздравляю всех нас, украинцы, с праздником Независимости, желаю терпения, все будет хорошо»,

"До мурашек".

Напомним, что на войне погиб племянник Аллы Мазур.

Александру Серому было всего 32 года.

Последние новости Украины:

Также сообщалось, что Алла Мазур удивила кадрами из ветхого вагона.

Ранее Алла Мазур подняла тему, которая волнует многих украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что Алла Мазур после трагедий подняла очень трудную и важную тему.