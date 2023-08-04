Телеведуча і зірка «1+1» Алла Мазур здивувала українців, показавши особливий кадр, який був зроблений там, де зараз точаться важкі бої.

Алла Мазур показала особливу світлину, яка здивувала і розрадила багатьох українців, пише Politeka.net.

Алла Мазур на своїй сторінці в Інстаграм поділилася дійсно особливим кадром, зробленим на передовій. А саме, на Куп’янському напрямку.

«Синьо-жовтий прапор України. Точно, що природа за нас!», - прокоментувала Алла Мазур кадр, на якому зафіксовано неймовірний знак з неба.

Алла Мазур також уточнила, зо фото було надіслано «з фронту сьогодні» і порекомендувала недовірливим його збільшити і роздивитись в деталях.

Українці емоційно відреагували на кадр, яким поділилася Алла Мазур:

«Вірю, що не тільки природа, а й Бог і всі вищі сили!»,

«За нас навіть небо та всі вищі сили. Все буде Україна»,

«Перемога України вже скоро! Бережи, Боже наших захисників»,

«Все Буде Україна! Ось що це означає!»,

«Це вікно у рай, при тому, що там відбувається для наших героїв»,

«Навіть Господь Бог показує, що все буде Україна», «Природа натякає!»

Дехто поставився до опублікованого Мазур фото з часткою скептицизму:

«Я вам таких прапорів після кожного дощу знайду, не сходьте вже з розуму».

Нагадаємо, нещодавно у родину Алли Мазур прийшла страшна звістка - на війні загинув її 32-річний племінник Олександр Сірий.

Алла Мазур повідомила, що Саша – це син її двоюрідної сестри.

"10 квітня Саші виповнилося 32 роки. 16 травня він загинув у бою під Червонопопівкою на Луганщині, захищаючи Україну", - повідомила Алла Мазур на своїй сторінці в Інстаграм.

Раніше, у квітні, Алла Мазур повідомляла про ще одну трагедію - з життя пішов її батько Григорій Франкович.

Раніше, у 2021-му році, не стало мами Алли Мазур.

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Також повідомлялось, що Алла Мазур здивувала кадрами зі старого вагона.

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