Телеведущая и звезда «1+1» Алла Мазур удивила украинцев, показав особый кадр, сделанный там, где сейчас идут тяжелые бои.

Алла Мазур показала особое фото, которое удивило и порадовало многих украинцев, пишет Politeka.net.

Алла Мазур на своей странице в Инстаграме поделилась действительно особым кадром, сделанным на передовой. А именно, на Купянском направлении.

«Сине-желтый флаг Украины. Точно, что природа за нас!», – прокомментировала Алла Мазур кадр, на котором зафиксирован невероятный знак с неба.

Алла Мазур также уточнила, что фото было ей отправлено «с фронта сегодня» и порекомендовала недоверчивым его увеличить и рассмотреть в деталях.

Украинцы эмоционально отреагировали на кадр, которым поделилась Алла Мазур:

«Верю, что не только природа, но и Бог и все высшие силы!»,

«За нас даже небо и все высшие силы. Все будет Украина»,

«Победа Украины уже скоро! Береги, Боже наших защитников»,

«Все будет Украина! Вот что это значит!»,

«Это окно в рай, при том, что там происходит для наших героев»,

«Даже Господь Бог показывает, что все будет Украина»,

«Природа намекает!»

Некоторые отнеслись к опубликованному Мазур фото с долей скептицизма:

«Я вам такие флаги после каждого дождя найду, не сходите уже с ума».

Напомним, недавно в семью Аллы Мазур пришла страшная весть - на войне погиб ее 32-летний племянник Александр Серый.

Алла Мазур сообщила, что Саша – это сын ее двоюродной сестры.

"10 апреля Саше исполнилось 32 года. 16 мая он погиб в бою под Краснопоповкой в ​​Луганской области, защищая Украину", - сообщила Алла Мазур на своей странице в Инстаграм.

Ранее, в апреле, Алла Мазур сообщала об еще одной трагедии - из жизни ушел ее отец Григорий Франкович.

Ранее, в 2021 году, не стало мамы Аллы Мазур.

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