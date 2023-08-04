Алла Мазур показала особое фото, которое удивило и порадовало многих украинцев, пишет Politeka.net.
Алла Мазур на своей странице в Инстаграме поделилась действительно особым кадром, сделанным на передовой. А именно, на Купянском направлении.
«Сине-желтый флаг Украины. Точно, что природа за нас!», – прокомментировала Алла Мазур кадр, на котором зафиксирован невероятный знак с неба.
Алла Мазур также уточнила, что фото было ей отправлено «с фронта сегодня» и порекомендовала недоверчивым его увеличить и рассмотреть в деталях.
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Украинцы эмоционально отреагировали на кадр, которым поделилась Алла Мазур:
«Верю, что не только природа, но и Бог и все высшие силы!»,
«За нас даже небо и все высшие силы. Все будет Украина»,
«Победа Украины уже скоро! Береги, Боже наших защитников»,
«Все будет Украина! Вот что это значит!»,
«Это окно в рай, при том, что там происходит для наших героев»,
«Даже Господь Бог показывает, что все будет Украина»,
«Природа намекает!»
Некоторые отнеслись к опубликованному Мазур фото с долей скептицизма:
«Я вам такие флаги после каждого дождя найду, не сходите уже с ума».
Напомним, недавно в семью Аллы Мазур пришла страшная весть - на войне погиб ее 32-летний племянник Александр Серый.
Алла Мазур сообщила, что Саша – это сын ее двоюродной сестры.
"10 апреля Саше исполнилось 32 года. 16 мая он погиб в бою под Краснопоповкой в Луганской области, защищая Украину", - сообщила Алла Мазур на своей странице в Инстаграм.
Ранее, в апреле, Алла Мазур сообщала об еще одной трагедии - из жизни ушел ее отец Григорий Франкович.
Ранее, в 2021 году, не стало мамы Аллы Мазур.
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