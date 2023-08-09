Алла Мазур повідомила страшну цифру – 24 тисячи. Саме стільки українців, які вважаються зниклими без вісти, внесено до Єдиного реєстру.
«Ще один наш біль – 24 тисячі зниклих безвісти. Стільки українців внесено зараз до Єдиного реєстру, понад 8 тисяч вдалося знайти, серед живих чи серед мертвих. І щоб знайти свого рідного сім’ям військових зниклих безвісти доводиться вести свою битву», - зазначила Алла Мазур у студії ТСН у підводці до сюжету, які кроки слід зробити, щоб сина, брата чи чоловіка почали шукати і куди звернутись, щоб процес тривав швидше.
Але головне – чому цей статус ще не означає загибель.
Алла Мазур зазначила, що вірить разом з усіма, хто зараз шукає свої рідних, у майбітні щасливі зустрічі.
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Але у таких пошуках є ще один бік.
«Проста нібито справа – відповісти людині, яка шукає по телефону, підказати, де взяти довідку, просто вислухати, але ці контакти, хоча в нас цілий Департамент інформатизації в МВС, перетворюють це у ходіння по муках», - підкреслила Алла Мазур.
Алла Мазур разом зі своєю колегою, яка працює у «ТСН. Тиждень» намагалися отримати той сами витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих без вісти за особливих обставин.
«Її коханий чоловік Стас зник без вісти на фронті під Кремінною майже п’ять місяців тому. І ми разом з Натою намагаємось дізнатися щось про Стаса де тільки можемо, але от настав момент, коли дружині бійця потрібно отримати витяг із Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин», - розповіла Алла Мазур.
Як виявилося, жінка намагається додзвонитися до МВС і просто дізнатися, чи отримали її запит вже два тижні.
Цей сюжет і проблема схвилювала глядачів. У коментарях люди пишуть, що насправді зниклих безвісти може виявитися ще більше і обурюються, що рідні Героїв повинні пороги оббивати, намагаючись отримати необхідні документі і допомогу.
«З року в рік…»,
«Це жахіття, як іти на війну то супер, бо є особа, а як допомогти знайти воїна де він, і, що із ним то купа проблем, майте совість, мати, жінка, ще має платити гроші?»,
«Так і мій син загинув у бою і не можуть забрати тіла цілої бригади тому що ще ті села окуповані.. І вже прошло багато часу це сталося 29.05.2022... І ще мені говорять подавайте на суд щоб доказати що його не має... І тут саме цікаве, де ми повинні платити за адвоката і там ще не ясно чи докажуть.. Тому що не має тіла не має діла... Командир, який живі і нічого не повідомляє».
Нагадаємо, нещодавно у родину Алли Мазур прийшла страшна звістка - на війні загинув її 32-річний племінник Олександр Сірий.
"10 квітня Саші виповнилося 32 роки. 16 травня він загинув у бою під Червонопопівкою на Луганщині, захищаючи Україну", - повідомляла Алла Мазур на своїй сторінці в Інстаграм про загибель Олександра – сина її двоюрідної сестри.
Раніше, у квітні, Алла Мазур повідомляла про ще одне горе - з життя пішов її батько Григорій Франкович.
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