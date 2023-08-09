Телеведущая и звезда «1+1» Алла Мазур, знающая, как это терять близких людей на войне, подняла тяжелую и болезненную тему.

Алла Мазур сообщила страшную цифру – 24 тысяч. Именно столько украинцев, которые считаются пропавшими без вести, внесены в Единый реестр.

«Еще одна наша боль – 24 тысячи пропавших без вести. Столько украинцев внесено сейчас в Единый реестр, более 8 тысяч удалось найти, среди живых или мертвых. И чтобы найти своего родного семьям пропавших без вести приходится вести свою битву», - отметила Алла Мазур в студии ТСН в подводке к сюжету, какие шаги следует сделать, чтобы сына, брата или мужа начали искать и куда обратиться, чтобы процесс шел быстрее.

Но главное – почему этот статус еще не означает гибель.

Алла Мазур отметила, что верит вместе со всеми, кто сейчас ищет своих родных, в предстоящие счастливые встречи.

Но в таких поисках есть еще одна сторона.

«Простое как будто дело – ответить человеку, который ищет по телефону, подсказать, где взять справку, просто выслушать, но эти контакты, хотя у нас целый Департамент информатизации в МВД, превращают это в хождение по мукам», - подчеркнула Алла Мазур.

Алла Мазур вместе со своей коллегой, которая работает в "ТСН. Неделя" пытались получить тот же выписку из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах.

«Ее любимый муж Стас пропал без вести на фронте под Кременной почти пять месяцев назад. И мы вместе с Натой пытаемся узнать что-то о Стасе где только можем, но вот настал момент, когда жене бойца нужно получить выписку из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах», - рассказала Алла Мазур.

Как оказалось, женщина пытается дозвониться МВД и просто узнать, получили ли ее запрос, уже две недели.

Этот сюжет и проблема взволновали зрителей. В комментариях люди пишут, что на самом деле пропавших без вести может оказаться еще больше и возмущаются, что родные Героев должны пороги оббивать, пытаясь получить необходимые документы и помощь.

«Из года в год…»,

«Это ужас, как идти на войну то супер, потому что есть человек, а как помочь найти воина где он, и, что с ним это куча проблем, имейте совесть. Мать, женщина, еще должна платить деньги?»,

«Так и мой сын погиб в бою и не могут забрать тела целой бригады, потому что еще те деревни оккупированы.. И уже прошло много времени это произошло 29.05.2022... И еще мне говорят подавайте в суд, чтобы доказать, что его нет. .. И здесь самое интересное, где мы должны платить за адвоката и там еще не ясно или докажут .. Потому что нет тела нет дела... Командир, который жив и ничего не сообщает» .

Напомним, недавно в семью Аллы Мазур пришла страшная весть - на войне погиб ее 32-летний племянник Александр Серый.

"10 апреля Саше исполнилось 32 года. 16 мая он погиб в бою под Краснопоповкой в ​​Луганской области, защищая Украину", - сообщала Алла Мазур на своей странице в Инстаграм о гибели Александра – сына ее двоюродной сестры.

Ранее, в апреле, Алла Мазур сообщала об еще одном горе – из жизни ушел ее отец Григорий Франкович.

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Алла Мазур удивила кадрами из старого вагона.

Также сообщалось, что Актриса Ольга Сумская сообщила о пришедшем в ее семью горе.

Кроме того, Politeka.net писала, что Аллу Мазур трогательно поддержали украинцы.