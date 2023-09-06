Популярная украинская телеведущая и несменная ведущая новостей "ТСН" Алла Мазур, которая долгое время боролась с онкологией и победила болезнь, продолжает вести новости в программе "ТСН. Тиждень".

В новом выпуске в студию к Алле Мазур пришел украинский защитник, разведчик Тарас Остапчук, который занимается дронами. Собственно, одну из таких "машинок" военный и взял с собой на эфир.

Как рассказал разработчик этого дрона Тарас Остапчук, эта машинка абсолютно беззвучная и может очень близко подкрадываться к врагу. При этом такой небольшой дрон может перевозить около 45 килограммов груза, взрывчатки. Также подобные дроны используют для эвакуации раненных с поля боя и подвоза БК.

Прямо в эфире ведущая Алла Мазур на мгновение сама стала оператором дрона – она взяла в руки пульт управления и начала водить машинку, демонстрируя, как легко она передвигается.

"Я немножко поучилась уже. Двумя пальцами берем, да, я его так немножечко разворачиваю и посылаю туда дальше. Очень легко идет, поэтому нужно вот так аккуратненько. Вот, получилась у меня эта история. Слушайте, я уже могу быть оператором дрона. Еще немножко научусь и будет с меня боец", - прокомментировала Алла Мазур свои действия при управлении дроном.

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