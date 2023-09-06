Відомий комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий не дуже розповідає про своє особисте життя.

Популярний український комік, пародист та зірка "Квартал 95" Юрій Великий , який під час війни почав робити гострі та дуже талановиті пародії на персонажів з РФ, поділився радісною новиною та натякнув на появу в його житті коханої.

Як виявилось, ютуб-канал Юрія Великого з пародіями зібрав уже 1 мільйон передплатників, а це означає, що комік отримає свою "Золоту кнопку YouTube". Власне, у новому посту на своєму каналі Юрій Великий опублікував миле фото та повідомив, що вже чекає на свою кнопку.

А тим часом кохана, яка, як виявилося, присутня в житті коміка, але який її приховує, зробила йому сюрприз – презентувала тортик із тією золою кнопкою.

"Поки чекаю таку кнопку від YouTube, моя кохана свій варіант кнопки вже подарувала", - написав Юрій Великий і показав фото, на якому з усмішкою на обличчі демонструє цей солодкий подарунок.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали вітати артиста з таким досягненням:

"Як раді за вас, Юрію! Дай Бог Україні, а значить усім вам якнайшвидшої перемоги, мирного та щасливого життя!".

"Юрію, від щирого серця вітаю вас! Для мене ви герой України, тому що ваші виступи сповнені оптимізму, блискучого гумору, вони вселяють надію, що ми обов'язково переможемо!".

"Шановний Юрію, ви наш антидепресант! Радуйте нас далі своїм талантом та іскрометним гумором".

"Вітаю вас і вашу команду. Бажаємо перемоги Україні. І нехай ваш гумор допоможе підняти дух українського народу".

"Юрію, ви гідні її! Ви, як наш психолог, взяли на себе місію не дати людям збожеволіти від горя. Дякую вам! І слава ЗСУ!".

Останні новини України:

Нагадаємо, Тягав за волосся і погрожував: актор і зірка "Танців із зірками" Войтенко вперше відреагував на звинувачення.

Як повідомляла Politeka, "Голос країни", як виглядають команди Саніної, Дорофєєвої та Пивоварова: "Вже знаю фаворитів".

Також Politeka писала, що "Я б гроші взяв": Кондратюк здивував заявою щодо Світлани Лободи.