Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором весело обыграл "бавовну" в Пскове.

Свое новое видео Юрий Великий снял в формате выпуска новостей, где ведущий россТВ пообщался с диспетчером аэродрома в Пскове, где была атака дронов на российские самолеты Ил-76.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "В ночь, на 30 августа, Псковский аэродром с "дружественным" визитом посетила стая неопознанных дронов. До сих пор непонятно, из каких теплых краев они прилетели? По имеющейся информации, дальнейшую разлуку с дронами не смогли пережить как минимум 4 самолета Ил-76 и даже топливозаправочный комплекс. Еще раз кремлевские власти должны себе осознать, что в эту игру можно играть вдвоем. И есть четкое ощущение, что они вскоре обязательно "доиграются".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показал Юрий Великий:

"Спасибо Юрий за твой великолепный юмор. А героям-партизанам огромное спасибо за точный удар по авиации террористического государства".

"Блистательно! Вы гениальный актер! Спасибо, Юрий! Слава Украине!".

"Великий – по-настоящему Великий! Фамилия в точку! Поздравляю с новой вершиной! Успехов артисту и всей его команде! Слава Украине!".

"Я бы такие пародии каждый день смотрел. Спасибо, Юрий".

"Понастроили аэродромов, понимаешь ли, украинскому беспилотнику и пролететь негде!".

"Смотрю в России новости в исполнении Юрия Великого, потому что у него достоверные новости России".

"Украина стала "вероломно и бессовестно" защищаться, когда раша "миролюбиво" вторглась! Такого поворота событий на болотах не ожидали!".

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Напомним, "Еще не прочухались, ждут методичку": Великий из "Квартал 95" показал реакцию россиян на атаку дронов.

Как сообщала Politeka, "Просто урыла эту стулосиделку": Великий из "Квартал 95" показал пародию на российскую фехтовальщицу Смирнову.

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