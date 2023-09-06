Известный комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий не очень распространяется о своей личной жизни.

Популярный украинский комик, пародист и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который во время войны начал делать острые и очень талантливые пародии на персонажей из РФ, поделился радостной новостью и намекнул на появление в его жизни возлюбленной.

Как оказалось, ютуб-канал Юрия Великого с пародиями собрал уже 1 миллион подписчиков, а это значит, что комик получит свою "Золотую кнопку YouTube". Собственно, в новом посте на своем канале Юрий Великий опубликовал милое фото и сообщил, что уже ждет свою кнопку.

А тем временем возлюбленная, которая, как оказалось, присутствует в жизни комика, но который ее скрывает, сделала ему сюрприз – презентовала тортик с той самой золой кнопкой.

"Пока жду такую кнопку от YouTube, моя любимая свой вариант кнопки уже подарила", - написал Юрий Великий и показал фото, на котором с улыбкой на лице демонстрирует тот самый сладкий подарок.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись поздравлять артиста с таким достижением:

"Как рады за вас, Юрий! Дай Бог Украине, а значит всем вам скорейшей победы, мирной и счастливой жизни!".

"Юрий, от всей души поздравляю вас! Для меня вы герой Украины, потому что ваши выступления полны оптимизма, искрометного юмора, они вселяют надежду, что мы обязательно победим!".

"Уважаемый Юрий, вы наш антидепрессант! Радуйте нас дальше своим талантом и искрометным юмором".

"Поздравляю вас и вашу команду. Желаем победы Украине. И пусть ваш юмор поможет поднять дух украинского народа".

"Юрий, вы достойны ее! Вы, как наш психолог, взяли на себя миссию не дать людям сойти с ума от горя. Спасибо вам! И слава ВСУ!".

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