Цей тиждень — можливість поставити під сумнів наші очікування і стереотипи в коханні. Повний місяць у Рибах закликає нас відмовитися від певних надій і самообману і допомагає нам знайти ясність і справжність у наших взаємодіях. Чесні розмови будуть необхідні для вирішення непорозумінь та створення міцної основи у наших відносинах.

Рух Венери у Скорпіоні посилює наші емоції та спонукає нас поглиблювати наші зв'язки. Ця пристрасна енергія може створити велику близькість та порозуміння між парами, а також несподіване зближення для тих, хто самотній.

Транзит ретроградного Юпітера у Водолії спонукає нас замислитись про наші любовні устремління та про те, як вони узгоджуються з нашою справжністю та особистісним зростанням.

ОВЕН
21 березня – 19 квітня

Тиждень принесе в любовне життя Овна нову пристрасть. Венера в Скорпіоні роздмухує полум'я і спонукає вас досліджувати глибини. Якщо у вас є партнер, скористайтеся цим часом, щоб встановити глибший контакт і поділитися своїми потаємними бажаннями. Самотніх людей привабить хтось із магнетичною та загадковою енергією.

ТЕЛЕЦЬ
20 квітня – 20 травня

Спілкування буде ключовим моментом у коханні цього тижня, Телець. Венера у Скорпіоні спонукає вас відкрито та чесно висловлювати свої потреби. Якщо у вас є партнер, це ідеальний час, щоб обговорити будь-які основні проблеми. Якщо ви самотні, ви зустрінете людину, яка розділить ваші цінності та погляди на майбутнє.

БЛИЗНЮКИ
21 травня – 20 червня

У коханні Близнюки основна увага буде приділена веселощам та творчості. Венера у Скорпіоні запрошує вас насолодитися грайливими та пристрасними моментами з вашим партнером. Це чудовий тиждень для самотніх людей, щоб познайомитися з кимось новим у соціальних ситуаціях. Чесне спілкування матиме важливе значення для гармонії.

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РАК
21 червня – 22 липня

Цей тиждень привнесе велику емоційну глибину у ваші стосунки, Раку. Венера в Скорпіоні надихає вас на більш глибокий рівень зв'язку з вашим партнером, і ви зможете поділитись своїми страхами та мріями. Якщо ви самотні, хтось новий порушить вашу цікавість. Потратьте цей час, щоби залікувати рани минулого.

ЛЕВ
23 липня – 22 серпня

Основну увагу буде приділено спілкуванню та взаєморозумінню, Лев. Венера у Скорпіоні хоче, щоб ви чесно розмовляли та активно слухали свого партнера. Якщо ви самотні, вас може привабити хтось дуже загадковий. Настав час довіритися своїм інстинктам і з любов'ю слідувати своєму серцю.

ДІВА
23 серпня – 22 вересня

Цього тижня вам пропонується зосередитись на своєму емоційному благополуччі, Діво. Венера у Скорпіоні закликає вас встановлювати кордони та піклуватися про себе. Якщо у вас партнер, використовуйте цей час для практики відкритого спілкування. Якщо ви самотні, вас відчує потяг до людини, яка поділяє ваші цінності турботи та взаємної підтримки.

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ТЕРЕЗИ
23 вересня – 22 жовтня

Цього тижня Терези витатимуть у повітрі романтика та пристрасть. Венера в Скорпіоні пробуджує ваше прагнення глибокого, інтимного зв'язку з партнером. Самотні люди можуть відчувати непереборне потяг до того, хто пробуджує в них полум'яну пристрасть. Чесне спілкування та самопізнання матимуть ключове значення.

СКОРПІОН
23 жовтня – 21 листопада

Це потужний час для кохання, Скорпіон. Венера у вашому знаку підкреслює ваш магнетизм та особисту чарівність. Якщо у вас є партнер, ваша магнетична присутність приверне його увагу та пристрасть. Якщо ви самотні, будьте готові завоювати кілька сердець. Ваша справжність дозволить вам створити глибші зв'язки.

СТРІЛЕЦЬ
22 листопада – 21 грудня

Спілкування буде ключовим моментом у коханні цього тижня, Стрілець. Венера у Скорпіоні закликає вас відкрито та чесно висловлювати свої емоції та бажання. Якщо у вас є партнер, використовуйте цю можливість обговорити будь-які основні проблеми, які можуть вплинути на ваші відносини. Одиноких людей може залучити хтось, хто поділяє їхні цінності.

КОЗЕРІГ
22 грудня – 29 січня

Цього тижня основну увагу буде приділено емоційному зв'язку, Козеріг. Венера в Скорпіоні запрошує вас поділитися своїми глибокими емоціями з партнером. Якщо ви самотні, ви зустрінете людину, яка зрозуміє вас на глибокому рівні. Будьте собою і ви зможете насолоджуватися більш значущими відносинами.

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ВОДОЛІЙ
20 січня – 28 лютого

Водолій, це час особистого дослідження та зростання. Венера в Скорпіоні спонукає вас шукати справжні та значні емоційні зв'язки. Якщо у вас є партнер, зараз є гарний час для спільного планування пригод. Якщо ви самотні, ви зустрінете когось, хто розділить ваше прагнення пригод.

РИБИ
19 лютого – 20 березня

Цього тижня вам пропонується виявити повагу до своїх емоційних потреб, Риби. Венера у Скорпіоні закликає вас встановлювати здорові межі. Якщо у вас є партнер, зараз саме час поділитися своїми найпотаємнішими бажаннями. Самотні люди можуть відчувати сильний потяг до того, хто приносить їм емоційну стабільність.

Джерело: magic.horoscope.

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