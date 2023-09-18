Неделя с 18 по 24 сентября станет этапом, полным возможностей и испытаний в сфере любви и не только.

Эта неделя — возможность подвергнуть сомнению наши ожидания и стереотипы в любви. Полнолуние в Рыбах призывает нас отказаться от определенных надежд и самообмана и помогает нам обрести ясность и подлинность в наших взаимодействиях. Честные разговоры будут необходимы для разрешения недоразумений и создания прочной основы в наших отношениях.

Движение Венеры в Скорпионе усиливает наши эмоции и побуждает нас углублять наши связи. Эта страстная энергия может создать большую близость и взаимопонимание между парами, а также неожиданное сближение для тех, кто одинок.

Транзит ретроградного Юпитера в Водолее побуждает нас задуматься о наших любовных устремлениях и о том, как они согласуются с нашей подлинностью и личностным ростом.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Неделя принесет в любовную жизнь Овна новую страсть. Венера в Скорпионе раздует пламя и побудит вас исследовать глубины. Если у вас есть партнер, воспользуйтесь этим временем, чтобы установить более глубокий контакт и поделиться своими сокровенными желаниями. Одиноких людей привлечет кто-то с магнетической и загадочной энергией.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Общение будет ключевым моментом в любви на этой неделе, Телец. Венера в Скорпионе побуждает вас открыто и честно выражать свои потребности. Если у вас есть партнер, это идеальное время, чтобы обсудить любые основные проблемы. Если вы одиноки, вы встретите человека, который разделит ваши ценности и взгляды на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

В любви Близнецы основное внимание будет уделено веселью и творчеству. Венера в Скорпионе приглашает вас насладиться игривыми и страстными моментами с вашим партнером. Это отличная неделя для одиноких людей, чтобы познакомиться с кем-то новым в социальных ситуациях. Честное общение будет иметь важное значение для поддержания гармонии.

РАК

21 июня – 22 июля

Эта неделя привнесет большую эмоциональную глубину в ваши отношения, Рак. Венера в Скорпионе вдохновляет вас на более глубокий уровень связи с вашим партнером, и вы сможете поделиться своими страхами и мечтами. Если вы одиноки, кто-то новый возбудит ваше любопытство. Потратьте это время, чтобы залечить раны прошлого.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Основное внимание будет уделено общению и взаимопониманию, Лев. Венера в Скорпионе хочет, чтобы вы честно разговаривали и активно слушали своего партнера. Если вы одиноки, вас может привлечь кто-то очень загадочный. Пришло время довериться своим инстинктам и с любовью следовать своему сердцу.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

На этой неделе вам предлагается сосредоточиться на своем эмоциональном благополучии, Дева. Венера в Скорпионе призывает вас устанавливать границы и заботиться о себе. Если у вас есть партнер, используйте это время для практики открытого общения. Если вы одиноки, вас почувствует влечение к человеку, который разделяет ваши ценности заботы и взаимной поддержки.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

На этой неделе Весы будут витать в воздухе романтика и страсть. Венера в Скорпионе пробуждает ваше стремление к глубокой, интимной связи с партнером. Одинокие люди могут чувствовать непреодолимое влечение к тому, кто пробуждает в них пламенную страсть. Честное общение и самопознание будут иметь ключевое значение.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Это мощное время для любви, Скорпион. Венера в вашем знаке подчеркивает ваш магнетизм и личное обаяние. Если у вас есть партнер, ваше магнетическое присутствие привлечет его внимание и страсть. Если вы одиноки, будьте готовы завоевать несколько сердец. Ваша подлинность позволит вам создать более глубокие связи.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Общение будет ключевым моментом в любви на этой неделе, Стрелец. Венера в Скорпионе призывает вас открыто и честно выражать свои эмоции и желания. Если у вас есть партнер, используйте эту возможность, чтобы обсудить любые основные проблемы, которые могут повлиять на ваши отношения. Одиноких людей может привлечь кто-то, кто разделяет их ценности.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

На этой неделе основное внимание будет уделено эмоциональной связи, Козерог. Венера в Скорпионе приглашает вас поделиться своими самыми глубокими эмоциями с партнером. Если вы одиноки, вы встретите человека, который поймет вас на глубоком уровне. Будьте собой, и вы сможете наслаждаться более значимыми отношениями.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, это время личного исследования и роста. Венера в Скорпионе побуждает вас искать подлинные и значимые эмоциональные связи. Если у вас есть партнер, сейчас хорошее время для совместного планирования приключений. Если вы одиноки, вы встретите кого-то, кто разделит ваше стремление к приключениям.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

На этой неделе вам предлагается проявить уважение к своим эмоциональным потребностям, Рыбы. Венера в Скорпионе призывает вас устанавливать здоровые границы. Если у вас есть партнер, сейчас самое время поделиться своими самыми сокровенными желаниями. Одинокие люди могут чувствовать сильное влечение к тому, кто приносит им эмоциональную стабильность.

Источник: magic.horoscope.

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