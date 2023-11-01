У повідомленні артиста було зазначено, що його товариші зіткнулися з міною, що призвело до вибуху та руйнування їхнього автомобіля.

Український співак та військовослужбовець Віталій Козловський поділився інформацією в Instagram про тяжку подію, через що авто розірвало міною. Козловський, який тепер у лавах ЗСУ, про службу своїх товаришів-артилеристів і попросив допомоги.

У повідомленні артиста було зазначено, що його товариші зіткнулися з міною, що призвело до вибуху та руйнування їхнього автомобіля. На щастя, всі військовослужбовці залишилися живими, але зазнали серйозних поранень. Автомобіль відіграє ключову роль у доставці постачання та переміщенні до передових позицій.

Віталій Козловський також поділився інформацією про те, що українські захисники вже отримали новий автомобіль для виконання своїх бойових завдань, але зараз їм потрібний квадроцикл для евакуації поранених. Співак звернувся до своїх передплатників із проханням надати допомогу в організації благодійного збору на купівлю цього квадроциклу.

"Мої побратими натрапили на міну. ​​Авто розірвало. Слава Богу, всі живі, але з серйозними пораненнями. Машина критично важлива, щоб добиратися до позицій і підвозити необхідний вантаж. А ще зараз дуже актуальним є збір на квадроцикл для евакуації поранених. Будь-яка сума важлива! " – написав Козловський під фото.

Раніше подруга Козловського зауважила, що артист перебуває на передовій і ризикує своїм життям, і навіть потрапив під обстріл, який мало не коштував йому життя. Все це робить його одним з найвідважніших і найвидатніших військових у його батальйоні, і він дійсно бере активну участь у бойових діях.

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