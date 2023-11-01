В сообщении артиста было отмечено, что его товарищи столкнулись с миной, что привело к взрыву и разрушению их автомобиля.

Украинский певец и военнослужащий Виталий Козловский поделился информацией в Instagram о тяжелом происшествии, из-за чего авто разорвало миной. Козловский, который теперь в рядах ВСУ, о службе своих товарищей-артиллеристов и попросил помощи.

В сообщении артиста было отмечено, что его товарищи столкнулись с миной, что привело к взрыву и разрушению их автомобиля. К счастью, все военнослужащие остались живы, но получили серьезные ранения. Автомобиль играет ключевую роль в доставке снабжения и перемещении до передовых позиций.

Виталий Козловский также поделился информацией о том, что украинские защитники уже получили новый автомобиль для выполнения своих боевых задач, но в настоящее время им необходим квадроцикл для эвакуации раненых. Певец обратился к своим подписчикам с просьбой оказать помощь в организации благотворительного сбора на покупку этого квадроцикла.

"Мои собратья наткнулись на мину. Авто разорвало. Слава Богу, все живы, но с серьезными ранениями. Машина критически важна, чтобы добираться до позиций и подвозить необходимый груз. А еще сейчас очень актуален сбор на квадроцикл для эвакуации раненых. Любая сумма важна!" - написал Козловский под фото.

Ранее подруга Козловского подметила, что артист находится на передовой и рискует своей жизнью, и даже попал под обстрел, который чуть не стоил ему жизни. Все это делает его одним из самых отважных и выдающихся военных в его батальоне, и он действительно активно участвует в боевых действиях.

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