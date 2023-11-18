В Україні у 2024 році відбудеться підвищення пенсій у зв'язку з двоетапним збільшенням мінімальної зарплати, підвищенням прожиткового мінімуму.

У 2024 році в Україні планується підвищення пенсій, обумовлене двоетапним зростанням мінімальної зарплати та підвищенням прожиткового мінімуму. Передбачено також індексацію пенсій у березні, яка може відбуватися за новими правилами. Про це йдеться в ухваленому бюджеті України на 2024-й рік.

Починаючи з січня 2024 року, мінімальну пенсію в Україні підвищать з 2093 до 2361 гривень. Максимальна пенсія також збільшиться із 20 930 до 23 610 гривень. За стаж понад норму будуть доплачувати, замість 20,9 гривень за кожен додатковий рік, до 23,6 гривень.

Також у січні 2024 року пенсії для осіб, які мають відповідний стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) і досягли 65 років, буде підвищено. Законом гарантовано, що розмір їхньої пенсії не буде менше 40% мінімальної зарплати. З січня 2024 року ця пенсія збільшиться з 2680 до 2840 гривень.

Ймовірно, вже в березні 2024 року буде проведена індексація пенсій за новими правилами, які наразі ще не відомі. Мінсоцполітики анонсували, що розрахунок буде здійснюватися за допомогою балів та з урахуванням кожного відпрацьованого місяця.

У квітні 2024 року мінімальна зарплата збільшиться з 7100 до 8000 гривень. Також пенсії для тих, хто відповідає вимогам щодо стажу та досяг 65 років, знову зростуть. Гарантований розмір пенсії для цієї категорії пенсіонерів збільшиться з 2840 до 3200 гривень.

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