Після проведеного засідання Бюджетний комітет Верховної Ради висловив рекомендацію до другого читання щодо проєкту Державного бюджету на наступний рік. Внаслідок чого частині українців можуть урізати пенсії, а частині збільшити пенсії.

Про це розповіли юристи з посиланням на слова народної депутатки Роксолани Підласи.

Планується запуск реформи солідарної пенсійної системи. Ця реформа передбачає підвищення пенсій для тих, хто отримує мінімальні виплати в даний час. З іншого боку, планується зниження високих пенсій, які отримують колишні чиновники та інші особи, що отримують надзвичайно великі суми. Ці заходи спрямовані на зроблення солідарної пенсійної системи більш справедливою.

Також у документі про Державний бюджет збережено фінансування всіх соціальних виплат, включаючи пенсії, зарплати для медичних працівників та вчителів, а також соціальну допомогу. Крім того, передбачено індексацію пенсій та інших виплат від держави, яка відбудеться 1 березня наступного року.

Народна депутатка Роксолана Підласа підкреслила, що всі виплати, які громадяни отримують від держави, будуть індексовані в майбутньому році.

Поруч з цим, у 2023 році будуть продовжуватися виплати внутрішньо переміщеним особам, кількість яких в Україні становить близько двох мільйонів. Загальна сума коштів, виділених у бюджеті на підтримку цієї категорії населення, складає 57,6 мільярда гривень.

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