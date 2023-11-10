После заседания Бюджетный комитет Верховной Рады высказал рекомендацию ко второму чтению по проекту Государственного бюджета на следующий год. В результате части украинцев могут урезать пенсии, а части увеличить пенсии.

Об этом рассказали юристы со ссылкой на слова народной депутат Роксоланы Подласы.

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Планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы. Эта реформа предполагает повышение пенсий для получающих минимальные выплаты в настоящее время. С другой стороны, планируется снижение высоких пенсий, получаемых бывшими чиновниками и другими лицами, получающими чрезвычайно большие суммы. Эти меры направлены на солидарную пенсионную систему более справедливой.

Также в документе о Государственном бюджете сохранено финансирование всех социальных выплат, включая пенсии, зарплаты для медицинских работников и учителей, а также социальную помощь. Кроме того, предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства, которая состоится 1 марта следующего года.

Народная депутат Роксолана Подласа подчеркнула, что все выплаты, которые граждане получают от государства, будут индексированы в будущем году.

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Вместе с тем, в 2023 году будут продолжаться выплаты внутренне перемещенным лицам, количество которых в Украине составляет около двух миллионов. Общая сумма средств, выделенных в бюджет на поддержку этой категории населения, составляет 57,6 миллиарда гривен.

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Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.