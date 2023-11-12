Українські пенсіонери продовжують отримувати виплати від держави навіть під час війни. У країні існує кілька видів пенсій, включаючи пенсії за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника. Юристи розповіли, хто має право отримати пенсію з втрати годувальника.

На отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника мають право:

батьки померлого, яких він утримував;

непрацездатна дружина (чи чоловік), яка втратила засоби до існування;

неповнолітні діти, які народилися до спливу 10 місяців від смерті годувальника.

Досягнення пенсійного віку або 65 років та інвалідності обов'язкові для батьків та/або матері та дружини чи чоловіка. Щодо дітей, це може стосуватися і повнолітніх дітей, якщо вони мають інвалідність.

Також це стосується тих, хто навчається у професійно-технічних та загальноосвітніх закладах за денною формою навчання, а також в закладах вищої освіти. На дітей-сиріт, які втратили годувальника, ця норма застосовується до 23 років, незалежно від того, чи продовжують вони навчання.

Мінімальний розмір пенсійної виплати, пов'язаної з втратою годувальника, визначається відсотками прожиткового мінімуму та залежить від кількості членів родини. Мінімальний розмір пенсійної виплати, яка призначається особі у зв’язку з втратою годувальника, складає: 100% прожиткового мінімуму на одного непрацездатного члена сім’ї; 120% на двох членів родини та 150% на трьох чи більше членів родини.

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