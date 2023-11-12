Украинские пенсионеры продолжают получать выплаты от государства даже во время войны. В стране существует несколько видов пенсий, включая пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Юристы рассказали, кто имеет право получить пенсию по потере кормильца.

На получение пенсии в связи с потерей кормильца вправе:

родители умершего, которых он содержал;

нетрудоспособная жена (или муж), потерявшая средства к существованию;

несовершеннолетние дети, родившиеся до истечения 10 месяцев от смерти кормильца.

Достижения пенсионного возраста или 65 лет и инвалидности обязательны для родителей и/или матери и жены или мужа. Относительно детей это может касаться и совершеннолетних детей, если они имеют инвалидность.

Также это касается обучающихся в профессионально-технических и общеобразовательных учреждениях по дневной форме обучения, а также в учреждениях высшего образования. На детей-сирот, потерявших кормильца, эта норма применяется до 23 лет, независимо от того, продолжают ли они обучение.

Минимальный размер пенсионной выплаты, связанной с потерей кормильца, определяется процентами прожиточного минимума и зависит от количества членов семьи. Минимальный размер пенсионной выплаты, назначаемой лицу в связи с потерей кормильца, составляет: 100% прожиточного минимума на одного нетрудоспособного члена семьи; 120% на двух членов семьи и 150% на трех или более членов семьи.

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