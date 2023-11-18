В 2024 году в Украине планируется повышение пенсий, обусловленное двухэтапным ростом минимальной зарплаты и повышением прожиточного минимума. Предусмотрена также индексация пенсий в марте, которая может происходить по новым правилам. Об этом говорится в принятом бюджете Украины на 2024 год.

Начиная с января 2024 года минимальную пенсию в Украине повысят с 2093 до 2361 гривен. Максимальная пенсия также увеличится с 20930 до 23610 гривен. За стаж сверх нормы будут доплачивать вместо 20,9 гривен за каждый дополнительный год до 23,6 гривен.

Также в январе 2024 года пенсии для лиц, имеющих соответствующий стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) и достигших 65 лет, будут повышены. Закон гарантирует, что размер их пенсии не будет меньше 40% минимальной зарплаты. С января 2024 эта пенсия увеличится с 2680 до 2840 гривен.

Вероятно, уже в марте 2024 года будет проведена индексация пенсий по новым правилам, которые пока еще не известны. Минсоцполитики анонсировали, что расчет будет производиться с помощью баллов и с учетом каждого отработанного месяца.

В апреле 2024 года минимальная зарплата увеличится с 7100 до 8000 гривен. Также пенсии для тех, кто отвечает требованиям по стажу и достиг 65 лет, снова возрастут. Гарантированный размер пенсии для этой категории пенсионеров увеличится с 2840 до 3200 гривен.

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