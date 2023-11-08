Деякі пенсіонери втратять свої пенсії. Причин, чому так стається, доволі багато, найбільшою проблемою залишається ідентифікація документів переселенців. Крім цього ПФУ хоче скасувати пенсії інвалідам. Про це детально розповіли юристи.

Пенсійний фонд хоче зробити такі умови, щоб пожиттево не платити пенсії українським інвалідам, яких через війну стає все більше. Через це потрібно збільшувати державне фінансування таких людей, але коштів у ПФУ просто не вистачає.

Тому Міністерство соціального захисту та ПФУ запропонували людям з інвалідністю робити пенсійні внести зі своєї зарплати, щоб потім отримувати виплати пенсій, як це роблять інші українці. Для цього інвалідам будуть допомогати з протезуванням, навчанням та влаштуванням на роботу.

В Мінсоці підрахували, чи варто зберігати всі види соціальної підтримки на тому ж рівні, що і зараз. Для прикладу, якщо людина успішно пройшла реабілітацію, отримала протез, пройшла перекваліфікацію чи має підходяще місце роботи, має житло та бажає працювати, і при цьому отримувати дохід на рівні 14-20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію з інвалідності у розмірі дві тисячі гривень. Все звучить добре, але юристи виділяють декілька моментів, які перекреслюють плани уряду.

Зокрема, виникають питання про те, чи готові роботодавці масово приймати людей з інвалідністю? Чи вистачить взагалі місць для таких українців? Чи готові роботодавці заплющувати очі на те, що люди з інвалідністю будуть виконувати меншу норму, повільніше працювати? При цьому заробітна платня у них повинна бути такою ж, як у інших українців. Відповідь на ці питання - очевидна - більшість роботоданців не готові до цього.

Також є великий ризик того, що всі обіцянки для людей з інвалідністю не будуть виконаними. Тобто спочатку їм виплатять пенсії, а потім влаштують на роботу і пенсійні виплати по інвалідності припинять. Далі нікого не буде хвилювати, чи людина потянула цю роботу, чи працює вона далі. І потім вже все: "Ми тобі допомогли, працюй. Пенсії за інвалідністю тобі не буде".

Важливе питання, як ця схема буде працювати. Її треба доопрацювати, щоб люди з інвалідністю не залишились за бортом та отримували пенсії.

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