Некоторые пенсионеры потеряют свои пенсии. Причин, почему так происходит достаточно много, наибольшей проблемой остается идентификация документов переселенцев. Помимо этого ПФУ хочет отменить пенсии инвалидам. Об этом подробно рассказали юристы.

Пенсионный фонд хочет сделать такие условия, чтобы пожизненно не платить пенсии украинским инвалидам, которых из-за войны становится все больше. Поэтому нужно увеличивать государственное финансирование таких людей, но средств в ПФУ просто не хватает.

Поэтому Министерство социальной защиты и ПФУ предложили людям с инвалидностью делать пенсионные внести по своей зарплате, чтобы потом получать выплаты пенсий, как это делают другие украинцы. Для этого инвалидам будут помогать с протезированием, обучением и трудоустройством.

В Минсоцие подсчитали, стоит ли сохранять все виды социальной поддержки на том же уровне, что и сейчас. Например, если человек успешно прошел реабилитацию, получил протез, прошел переквалификацию или имеет подходящее место работы, имеет жилье и желает работать, и при этом получать доход на уровне 14-20 тысяч гривен, то есть ли смысл выплачивать ему пенсию по инвалидности в размере две тысячи гривен.

Все звучит хорошо, но юристы выделяют несколько моментов, перечеркивающих планы правительства.

В частности, возникают вопросы о том, готовы ли работодатели массово принимать людей с инвалидностью? Хватит ли вообще мест для таких украинцев? Готовы ли работодатели закрывать глаза на то, что люди с инвалидностью будут выполнять меньшую норму, медленнее работать? При этом заработная плата у них должна быть такой же, как у других украинцев. Ответ на эти вопросы – очевидный – большинство работоданцев не готовы к этому.

Также велик риск того, что все обещания для людей с инвалидностью не будут выполнены. То есть сначала им выплатят пенсии, а затем устроят на работу и пенсионные выплаты по инвалидности прекратят. Дальше никого не будет волновать, потянул ли человек эту работу, работает ли он дальше. И потом уже все: "Мы тебе помогли, работай. Пенсии по инвалидности тебе не будет.

Важен вопрос, как эта схема будет работать. Ее нужно доработать, чтобы люди с инвалидностью не остались за бортом и получали пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.