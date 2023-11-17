Чи стане ваш знак зодіаку зіркою дня? Скористайтеся пророцтвом від 18 листопада, щоб це дізнатися. Сьогоднішній гороскоп дає вам можливість дізнатися, що на вас чекає сьогодні у сфері кохання, здоров'я та грошей. ОВЕН

21 березня – 19 квітня Овен, почекай ще трохи, адже зірки розташувалися таким чином, що вплинуть на тебе позитивно. Цей добрий забіг майже у ваших силах, але вам важко його оцінити, тому що у вас ще багато справ. Видихніть, все вирішиться в потрібний момент, але для цього треба набратися терпіння. У глибині душі ви знаєте, що починаєте бачити світло наприкінці тунелю, тому постарайтеся почати рухатися далі сьогодні. Можливо, найкращий спосіб відчути себе краще і використовувати цей добрий час з користю — це допомогти тому, кого ви дуже любите. Наприклад, сьогодні ви можете виявити, що хтось із дуже близьких вам людей переживає поганий фінансовий період. ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня Телець, у тебе є щоденні турботи, які існують лише у твоїй голові. У вас немає причин для занепокоєння чи занепокоєння, все добре, крім того, що ви створюєте у своїй голові. Постарайтеся заспокоїтись і спробувати подивитися на своє життя з більш оптимістичної точки зору, якщо ви не хочете продовжувати жити так гірко. Вам також слід почати більше текти і не лаяти себе так сильно щодня. Перестаньте думати про те, приймати чи ні запрошення на цю вечірку, ви самі вирішите свого часу. Також не зручно так багато думати, сподобався чи не сподобався вам саме ця людина, ви дізнаєтеся з часом. БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня Близнюки, зараз ви на хорошій стадії економічної стабільності. Не дозволяйте цьому почуттю безпеки змусити вас збитися зі шляху і витрачати гроші ліворуч і праворуч. У вас виникне відчуття, що ви можете витрачати гроші безрозсудно, особливо тому, що хочете справити враження на когось особливого. Вам не доведеться витрачати на це багато грошей. По всьому місту ви можете знайти місця, де можна скласти особливий план практично нічого не витрачаючи. Не сумнівайтеся: якщо ця людина правильна, вона оцінить ваші зусилля зробити її щасливою, не думаючи матеріалістично. Пам'ятайте, що кохання не вимірюється матеріалістично, тому не думайте, що цю людину можна купити своїми подарунками. Постарайтеся витрачати тільки на те, що абсолютно необхідно, і це також дасть вам підказку про те, чи ця людина шукає від вас чогось реального або просто хоче скористатися вами. РАК

21 червня – 22 липня Раку, у тебе в голові є ідея, можливо, піти з роботи. Ви зовсім незадоволені своїм доходом або, можливо, робочим часом, але йти без зволікання — не найкраща ідея. По-перше, тому що вам нема на що спертися у фінансовому відношенні, а по-друге, тому що завжди важливо добре піти з роботи, ніколи не знаєш, що на нас чекає в майбутньому. Якщо вам сьогодні потрібно йти на роботу, ви можете почуватися нещасним і дуже невмотивованим, тому що відчуваєте, що така велика відповідальність ніколи не була компенсована. Коли робочий день закінчиться, ухваліть рішення раз і назавжди розіслати резюме і пошукайте план Б. ЛЕВ

23 липня – 22 серпня Лев, скористайтеся цим святом, щоб відпочити та поміркувати про все, чого ви хотіли б досягти у житті. Спробуйте виявити це, записавши в нотатки свого мобільного телефону і читаючи щодня, коли прокидаєтеся. Якщо ви повторюватимете цю вправу щодня, ви здивуєтеся, побачивши, як з часом ваше життя значно покращиться. Якщо ви недавно отримали пропозицію про роботу, зважте плюси та мінуси такої зміни. Спочатку ви подумали про хороші умови, які вам запропонували, але тепер, трохи заспокоївшись, ви питаєте себе, чи дійсно ви хочете змінити своє життя. Ви маєте рацію, якщо подумати, адже зрозуміло, що не всі вирішують гроші. ДІВА

23 серпня – 22 вересня Діво, оскільки ти зміг вирішити ту проблему, яка зводила тебе з розуму, ти передаєш вражаючий гарний настрій. Завдяки цьому у вас, вже харизматичної людини, з'явилося багато нових друзів, які хочуть планувати з вами плани. Це, замість того, щоб придушувати вас, має зробити вас щасливим, тому що не всім пощастило, що так люблять їх. Ця гарна атмосфера також несе добрі новини. Сьогодні на посиденьці з друзями або на сімейній зустрічі ви можете отримати те, що наповнить ваше серце ентузіазмом. Скористайтеся цією суботою, щоб відсвяткувати цю подію зі своїми близькими з розмахом. ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези, будучи такою позитивною людиною, ви набули дуже точного щоденного бачення. Крім того, такий відкритий і харизматичний розум дозволив вам знайти багато друзів. Однак нещодавно сталося щось, що повністю стерло посмішку з вашого обличчя та вашого позитивного розуму.

Постарайтеся якнайшвидше це виправити, щоб не втратити свою сутність. Не дозволяйте будь-якій поганій смузі змусити вас втратити природне сприйняття речей, тому що ви завжди так багато отримували від цього. Ти вивергається вулкан, не дозволяй нікому згасити твоє полум'я.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіоне, ти весь тиждень бажав, щоб настав сьогоднішній день, щоб ти зміг виспатися. Уяви собі це маленьке задоволення і не став сьогодні ніяких будильників, особливо якщо в тебе немає жодних планів або день видався дощовим і сірим. Хоча кажуть, що ліньки — це гріх, після стомлюючого тижня ви заслуговуєте на додатковий годинник у ліжку.

Якщо стресовий тиждень призвів до того, що ви стали погано харчуватися між їдою через брак часу, спробуйте сьогодні хороше очищення. Намагайтеся вживати лише воду, натуральні соки, трав'яні чаї чи бульйони. Ви помітите, як відмова від твердої їжі протягом дня покращить стан вашої травної системи.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець, ти нарешті зміг забути про ті проблеми, які турбували тебе щодня. Як кажуть, час все лікує; і сьогодні ви побачите, що ця фраза була абсолютно вірною. Травми, які породжують у нас погані люди, подібні до маленької хмаринки: побачимо ми її на сонячному небі чи ні, залежить від нашого ставлення, коли ми дивимося на це небо.

Ви відчуєте це, особливо якщо у вас знову з'явиться партнер. Ви зрозумієте, що ви не були ревнивою чи особливо чутливою людиною, але ваш колишній партнер повністю знецінив ваші почуття. Ця нова людина не лише співчуває, а й ніколи не давала вам приводу для недовіри.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козерог, щодня ти ловиш себе на думці, що перенапружуєшся на тренуваннях або в домашніх справах. Реальність така, що ви не втомилися, але виявляєте, що виконуєте повсякденні завдання, які вас не приносять задоволення та викликають розумову втому. Тільки думка про те, щоб повернутися на роботу в понеділок, змушує світ руйнуватися, чи не так?

Не виключайте повністю ідею розвернутися на 180 градусів у своїй професійній кар'єрі, але постарайтеся на сьогодні залишити цю думку осторонь. Вам потрібно насолодитися цією суботою, прогулявшись із друзями чи партнером. Як тільки у вас з'явиться план, який вас мотивує, щастя повернеться у ваше тіло і ви зможете відключитися на день.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолію, сьогодні ти можеш зустріти людей, які цікавлять тебе професійно. Постарайтеся не дуже нервувати, виявивши потенціал цієї зустрічі, і дійте спокійно та безтурботно. Врахуйте, що ніхто не захоче рекомендувати когось, хто виглядає невпевнено, тому зберігайте бездоганний настрій.

Маючи таку можливість на горизонті, ви можете спробувати вийти з дому сьогодні, виглядаючи якнайкраще. Важливим є не тільки ваш одяг, але й те враження, яке ви справляєте на людей з першого погляду. Візьміть на прогулянку ті штани і той светр, які вам так йдуть, і гарно одягніться.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби, у вас є незакінчені домашні справи, але ви неймовірно неохоче виконуєте їх. Це абсолютно нормально, сьогодні субота, і після такого напруженого тижня останнє, що вам хочеться, — залишатися вдома і більше працювати. Залишіть ці завдання на завтра і постарайтеся насолодитися заслуженим вихідним сьогодні, це може почекати, і ви це знаєте.

Джерело: magic.horoscope.

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