Ворожі «Шахеди» минулої ночі атакували Харків – били по житлових будинках, під атаку також потрапили рятувальники, які приїхали на місце виклику.

«Маємо чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же пʼятеро поранених. В іншому районі міста попередньо маємо одного загиблого, там влучання в приватному секторі», - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У деяких районах Харкова можливі перебої зі світлом, на місцях прильотів працюють усі екстрені та комунальні служби.

На даний момент відомо, що кількість поранених зросла до 12.

Нагадаємо, що раніше було відомо про чотирьох загиблих. Троє з них - рятувальники, що приїхали на місце попереднього удару.

«Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник», - повідомляли в ДСНС про трагічні наслідки.

Зазначимо, що загиблі внаслідок повторного удару по Харкову рятувальники були водіями.

ОНОВЛЕНО:

Жертвами нових атак на Харків стали чотири людини. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Один з "Шахедів" потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни.

Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників.

"Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги", - повідомив Терехов.

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