Появились новые трагические подробности о последствиях новых безжалостных ударов по городу Харьков минувшей ночью.

Вражеские «Шахеды» минувшей ночью атаковали Харьков – били по жилым домам, под атаку также попали приехавшие на место вызова спасатели.

«Имеем четырех погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же пятеро раненых. В другом районе города предварительно есть один погибший, там попадание в частном секторе», - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом, на местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы.

На данный момент известно, что число раненых возросло до 12.

Напомним, что ранее было известно о четырех погибших. Трое из них – спасатели, приехавшие на место предварительного удара.

«Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Ранение получил также один спасатель», - сообщали в ГСЧС о трагических последствиях.

Отметим, что погибшие в результате повторного удара по Харькову спасатели были водителями.

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Жертвами новых атак на Харьков стали четыре человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Один из "Шахедов" попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению наружной стены.

Во время повторной атаки на жилой дом в другом месте погибли три спасателя.

"Всего четыре погибших. Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи", - сообщил Терехов.

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